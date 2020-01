Varkens in Nood: nog steeds misstanden bij slacht

Volgens Varkens in Nood faalt het toezicht in slachthuizen nog steeds.

Dat blijkt uit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opgevraagde rapporten.

Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is verzocht om de informatie over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen openbaar te maken. Het gaat om de periode januari 2018 tot en met juli 2019. Er is ook beeldmateriaal van NVWA-inspecteurs openbaar gemaakt.

Dierenwelzijn

De rapporten laten situaties zien waarbij varkens bijvoorbeeld niet goed aangesneden zijn en dus niet goed uitgebloed zijn. Een ander rapport beschrijft dat een varken zich, levend en rechtop zittend, in de bak categorie 2 bevond. Categorie 2-bakken zijn alleen bestemd voor afgekeurd dieren. Meerdere rapporten gaan over dieren die niet meer op de benen kunnen staan door fracturen of gladde vloeren. Op basis van misstanden als deze maakt de NVWA een rapport van bevindingen, met boetes tot gevolg. Volgens Varkens in Nood gaat het hier nog slechts om incidenten die geregistreerd zijn, terwijl dergelijke voorvallen vaak ook bewust niet worden gerapporteerd.

Cameratoezicht

Varkens in Nood luidt de noodklok en eist dat cameratoezicht in alle slachthuizen verplicht wordt gesteld. Volgens de organisatie weigert de NVWA om overtreders hard aan te pakken. Extern en onafhankelijk toezicht met camera’s is nu nodig om de dieren werkelijke bescherming te bieden tegen de gruwel levend geslacht te worden, schrijft Varkens in Nood.