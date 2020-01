Saksen trekt afrastering op langs Poolse grens

De Duitse deelstaat Saksen gaat langs de gehele grens met Polen een afrastering bouwen om wilde zwijnen te weren.

Dat heeft het kabinet van de deelstaat besloten. Het gaat om een elektrische afrastering van 128 kilometer lang. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van geur om wilde zwijnen uit de buurt te houden. De deelstaat bouwt de afrastering en betaalt de aanschafkosten van € 250.000.

12 kilometer van Saksen

De verantwoordelijk minister Petra Köpping van de deelstaat Saksen zegt dat ze geen mogelijkheid ongebruikt wil laten om het risico dat Afrikaanse varkenspest naar Saksen komt te verkleinen.

Het AVP-virus in Polen zit 12 kilometer van de grens met Saksen. De regering in deze deelstaat schrijft dat ze al jaren stilstaan bij preventiemaatregelen. De afgelopen drie jachtseizoenen is het afschot van wild al 30% gestegen.