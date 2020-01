Kamervragen over nieuwbouw Knorhof

Het plan voor een nieuw varkensbedrijf van ondernemer Adriaan Straathof op de plaats waar in 2017 een complex aan stallen afbrandde, omvat een bedrijf voor 25.668 varkens.

De ondernemer heeft in de jongste plannen aangegeven hoe hij de geurhinder van het bedrijf Knorhof in het Gelderse Buren binnen de perken zal houden.

Tweede Kamerlid Frank Futselaar (SP) wil van landbouwminister Carola Schouten weten of er nog mogelijkheden zijn de nieuwbouw van het bedrijf tegen te houden. Hij wijst daarbij ook op de veroordelingen die de varkenshouder in Nederland en Duitsland op zijn naam heeft wegens ‘het niet naleven van dierenwelzijns- en milieuregels’.

Overleg landbouwministers over zwarte lijst veehouders

Futselaar vraagt zich af of de ambities van de veehouder rijmen met een in de motie van hem en Kamerlid Femke-Merel van Kooten-Arissen om een zwarte lijst op te stellen met houders van dieren die in een EU-lidstaat een beroepsverbod hebben gekregen. De minister heeft gezegd zo’n zwarte lijst ter sprake te brengen in het overleg met andere Europese landbouwministers. Futselaar vraagt wat Schouten gedaan heeft om het pleidooi voor een zwarte lijst kracht bij te zetten.