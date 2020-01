Jansen (POV): extra geld is niet nodig

De POV schat in dat het beschikbare budget voor de Saneringsregeling Varkenshouderij, € 180 miljoen, niet of slechts gering hoeft te worden opgerekt.

Dat stelde voorzitter Linda Jansen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) tijdens een inleiding op het Congres Hogere Varkensgezondheid.

‘503 stoppers blijven er geen 503’

“MInister Schouten is op zoek naar extra geld voor de ‘overtekende‘ saneringsregeling”, stelde Jansen. “Ik heb haar gewaarschuwd dat ze niet te positief moet zijn in haar inschatting van aantal stoppende bedrijven. Die 503 stoppers blijven er geen 503 als de handtekening gezet moet worden. Veel ondernemers schaken namelijk op meerdere borden, met bijvoorbeeld AVP en de huidige varkensprijzen in het achterhoofd. En daarbij; er is een einde aan sanering. De tijd van opbouw is aangebroken. Er zijn nog weinig bouwaanvragen en de euforie in de sector ontbreekt, maar dat komt weer op gang.”