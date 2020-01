In afgelopen 10 jaar 35% minder Duitse varkenshouders

De afname van het aantal varkensbedrijven in Duitsland verloopt sneller dan in de overige landbouwbedrijfstakken.

Dat constateert het Statistische Bundesamt (Destatis) in een overzicht van de ontwikkeling in de afgelopen 10 jaar, dat wil zeggen van 2010 tot 2020.

De afname in de varkenshouderij bedraagt volgens deze instantie 35%. Dat komt erop neer dat het aantal bedrijven in deze periode daalde van 33.400 naar 21.600. Het totale aantal landbouwbedrijven nam met 8% af. Dit cijfer heeft overigens betrekking op de periode 2010-2016 en is dus niet volledig up-to-date. In laatstgenoemd jaar werd de jongste totale inventarisatie van de landbouwsector opgemaakt.

Vooral kleinere bedrijven stoppen

De varkensstapel daalde slechts met 2% naar een slordige 26 miljoen dieren. Het zijn dus wel de kleinere bedrijven die worden beëindigd. In 2010 waren er 4.200 bedrijven met minder dan 100 varkensplaatsen, momenteel nog maar rond de 1.700, een minus van 60%. Het aantal bedrijven met 2.000 varkens en meer steeg daarentegen met 35%, terwijl het aantal bedrijven vanaf 5.000 varkens toenam met 67% naar 500, aldus Destatis. Het overzicht is opgesteld ter gelegenheid van de deze week draaiende Internationale Grüne Woche in Berlijn.