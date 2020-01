Duitsers bouwen volop aan zwijnen-raster

In de Duitse deelstaat Brandenburg is acuut gevaar van met AVP-besmette wilde zwijnen uit Polen.

In het oosten van Duitsland, tegen de Poolse grens, wordt volop gewerkt aan een afrastering om wilde zwijnen te keren. Dat laat minister Ursula Nonnemacher van voedselveiligheid in de deelstaat Brandenburg ook graag zien. In een video legt ze uit waarom wordt gebouwd aan de mobiele afrastering om Duitsland te beschermen tegen Afrikaanse varkenspest.

Nonnemacher vertelt dat AVP in Polen nu tegen de Duitse grens zit en zodoende de situatie anders is dan 2 maanden geleden. Toen was besmet vlees het grootste risico voor AVP-insleep in Duitsland. Nu scharrelen besmette wilde zwijnen langs de Duitse grens. Het is zodoende belangrijk om te voorkomen dat een besmet zwijn de grens oversteekt. Volgens de meest recente stand van zaken is het virus nog 21 kilometer van Duitsland verwijderd.