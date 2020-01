Denen zien AVP niet als einde van biggenexport

Een geval van Afrikaanse varkenspest in Duitsland betekent volgens Deense boeren niet dat biggenexport wordt stilgelegd.

Bij de Deense varkensvakbond Danske Svineproducenter gaat men ervan uit dat hun biggenexport niet wezenlijk in de problemen komt wanneer Afrikaanse varkenspest opduikt in Duitsland. Dat laat hun marktdeskundige Markus Fiebelkorn desgevraagd weten. Fielbelkorn: “We hebben daarom geen plan B.”

Nieuw marktevenwicht

De marktanalist voorziet dat de markt een nieuw evenwicht zal zoeken in het geval AVP doordringt naar Duitsland. Desondanks verwacht hij dat de Deense boeren nadien een groot deel van hun biggen naar Duitsland blijven uitvoeren. Hij wijst daarbij op de situatie in Polen. De Denen exporteren evenveel biggen naar Polen als Duitsland. In Polen zit het virus al jaren, terwijl ze daar nog steeds miljoenen Deense biggen kopen elk jaar. En AVP onder wilde zwijnen in Duitsland betekent niet dat de grenzen dicht gaan, besluit Fiebelkorn.

Extra hygiënemaatregelen

Wel zal Denemarken de regels voor reiniging en ontsmetting van vrachtwagens die naar Duitsland rijden en weer terug willen, verscherpen. De Deense boeren exporteren wekelijks ruim 125.000 biggen naar Duitsland.