China houdt groot varkensvleestekort in 2020

De Chinese varkensvleesproductie en -import zijn bij verre niet toereikend om aan de vraag te voldoen.

China blijft in 2020 kampen met een gigantisch tekort aan varkensvlees, schrijft de Duitse varkensvakbond ISN in haar nieuwsbrief. Volgens de analyse van de ISN importeert China dit jaar 10 miljoen ton varkensvlees. Desondanks blijft er een tekort van 12 miljoen ton. Reden is de ingezakte binnenlandse productie, als gevolg van Afrikaanse varkenspest (AVP).

Voor de AVP-crisis produceerde China jaarlijks 54 miljoen ton varkensvlees. De verwachting is dat de binnenlandse productie dit jaar 35 miljoen ton bedraagt. Volgens, door China erkende, schattingen is de Chinese varkensstapel in een jaar tijd 40% gekrompen. AVP heeft in een jaar tijd in China 200 miljoen varkens het leven gekost. Het gaat om enorme volumes vlees, legt de ISN in een vergelijking uit. Wereldwijd wordt jaarlijks namelijk 10 miljoen ton varkensvlees verscheept.