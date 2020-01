Actiegroep filmt misstanden bij Westfort

Vleesverwerker Westfort is in verlegenheid gebracht door beelden van dierenmishandeling. Landbouwminister Schouten grijpt in.

Actiegroep Ongehoord heeft undercoverbeeld gemaakt in de losstal van slachterij Westfort. Op de beelden is te zien dat varkens bij het lossen hard worden geslagen met een rammelaar en een kreupel dier aan zijn staart wordt opgetild. Ongehoord heeft de beelden voorgelegd aan deskundigen van de universiteiten in Utrecht en Wageningen. Zij spreken van dierenmishandeling. Het is toegestaan om een rammelaar te gebruiken om varkens te drijven, maar niet om er zo mee te slaan, zeggen ze.

Niet goed

Inkoopdirecteur Jaap de Wit jr. van Westfort reageert kort, maar krachtig: “Het is niet goed wat op de beelden staat. Dat kan niet en mag niet.” Verder verwijst hij naar de reactie die het bedrijf aan RTL-nieuws gaf, die de beelden van Ongehoord publiceerde.

Daar staat dat Westfort de volgende maatregelen neemt om herhaling te voorkomen:

Het bestaande, permanente cameratoezicht wordt geïntensiveerd. Een team gaat de beelden structureel monitoren.

De regels in de stal worden aangescherpt, zodat dit niet meer kan gebeuren.

Rammelaars worden niet meer gebruikt bij het lossen van de varkens.

De Wit is ontdaan en zegt dat het veel losmaakt om als bedrijf in zo’n affaire te verzeilen. Hij wil zo snel mogelijk orde op zaken stellen, omdat het gewoon niet goed is voor de hele sector.

Reactie Schouten

Landbouwminister Carola Schouten noemt de werkwijze op de beelden onacceptabel en gaat ingrijpen bij de slachtsector. Ze wil dat de snelheid van de slachtlijn omlaag gaat, zodat beter toezicht mogelijk wordt. De hoge slachtsnelheid gaat ten koste van het dierenwelzijn, vindt de minister.

Ook wil ze een reactie van de NVWA. Uit de beelden blijkt dat NVWA-dierenartsen toekijken varkens worden geslagen en ze slaan soms zelf ook dieren. De NVWA doet hier nu onderzoek naar.

Niet continu

RTL zegt dat het meer dan honderd uur beeldmateriaal heeft, verdeeld over veertien werkdagen van de undercovermedewerker van Ongehoord. Daaruit blijkt dat het er niet de hele dag hardhandig aan toe gaat. Maar het gaat wel bijna dagelijks een keer mis.