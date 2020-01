AVP zit op 12 kilometer van de Duitse grens

Het Afrikaanse varkenspestvirus is nu vastgesteld in wilde zwijnen in Polen op 12 kilometer van de Duitse grens. Dat is bevestigd door het Poolse Centraal Veterinair Inspectoraat (CVI).

Zo dichtbij kwam het virus nog niet eerder tot de Duitse grens. De vindplaats ligt ten zuidwesten van de plaats Zary. Naast deze vindplaats zijn er dode zwijnen gevonden op nog twee andere plekken relatief dicht bij de Pools-Duitse grens, wat benadrukt dat het virus langzaam maar zeker naar het westen opschuift.

In totaal rapporteerden de Poolse autoriteiten woensdag 22 januari 20 nieuwe vindplaatsen in westelijk Polen. Daarvan lagen er 17 in de provincie Lubusz en drie in de provincie Groot-Polen.

In westelijk Polen ligt het aantal vindplaatsen zodoende op 151, sinds het eerste geval in die regio werd ontdekt begin november 2019. Soms worden meer dode dieren aangetroffen op één plek. Hoeveel karkassen het precies betreft op elke locatie wordt doorgaans later vermeld door het CVI en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE).

Op de interactieve kaart hieronder zijn de nieuwste meldingen ingetekend met een donkerrode kleur. In oostelijk Polen is AVP al langer aanwezig en ook uit die regio blijven berichten van nieuwe gevallen van AVP in wilde zwijnen komen. In die gevallen dat AVP zich voordeed op (kleine) boerderijen, zijn ze ingetekend met een blauwe kleur.

Hekken en meer jacht op zwijnen

Ondertussen bespreken Duitsland en Polen nieuwe actie om de verdere verspreiding van AVP tegen te houden. Maatregelen houden onder meer in hekken en meer jacht op zwijnen.

Duitslands landbouwminister Julia Klöckner sprak haar Poolse ambtgenoot Jan Krzysztof Ardanowski in Berlijn tijdens de Grüne Woche om nieuwe maatregelen te bespreken hoe gezamenlijk het virus in te dammen en te voorkomen dat er insleep optreedt in Duitsland, meldt het BMEL in een verklaring.

Nieuwe maatregelen houden onder meer in:

• De ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak om eerdere maatregelen kracht bij te zetten. Dat houdt onder meer de aanleg van een hek langs de grens in om te voorkomen dat zwijnen de grens oversteken.

• Er wordt bekeken hoe Duitse experts kunnen helpen bij de aanleg van beschermend hekwerk in Polen. Een bezoek staat spoedig op de rol.

• Meer samenwerking op het gebied van onderzoek.

• Samenwerking om de zwijndichtheid drastisch te verlagen, door onder meer preventief afschot.

Uitbreiding van regels

Het Duitse ministerie laat ook weten dat de regels rondom varkenspest zijn uitgebreid. Dat stelt de autoriteiten in de verschillende staten in staat om bijvoorbeeld flexibele hekken neer te zetten of andere barrières op te werpen, mocht AVP optreden. Zo kan de zwijnenmigratie beperkt worden.

Tot nu toe konden de autoriteiten alleen dit soort maatregelen nemen in de zogenaamde kernzones van een uitbraak. In de toekomst mag dit dus ook in bufferzones rondom een kernzone.