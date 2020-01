AVP beheerst dit jaar opnieuw markt varkensvlees

Voor de varkenshouderij biedt 2020 volop kansen maar alles valt of staat met de opmars van Afrikaanse varkenspest (AVP).

Dat stelt Rabobank in de nieuwe Varkensupdate. De varkenshouderij in Nederland, Duitsland en Denemarken blijft profiteren van de AVP-situatie in China. Ondanks een eerste groei van de fokvarkensstapel verwacht Rabobank pas tegen het eind van dit jaar een langzaam herstel van de varkensstapel. De varkensvleesproductie blijft nog altijd 15 tot 20% lager dan vorig jaar.

Spreiding afzet varkensvlees

In Duitsland loopt de spanning op. Als het virus daar daadwerkelijk opduikt geeft dit volgens sectorspecialist René Veldman vooral druk op de Europese markt. Europese slachterijen zullen dit jaar opnieuw meer varkensvlees naar China exporteren maar blijven hun afzet spreiden en daarom op de Europese markt actief blijven.

Veldman verwacht dat de afzet van biggen bij een uitbraak in Duitsland even zal stagneren maar na instelling van compartimenten redelijk zal herstellen. Prijsdruk ontstaat er in ieder geval. Duitsland is al in overleg met China over compartimentering. Veldman betwijfelt of de Duitsers het voor elkaar krijgen om uit ziektevrije deelstaten te kunnen blijven exporteren.

Toename geslacht gewicht

Op productieniveau verwacht Rabobank een lichte stijging van het Europese volume varkensvlees door toename het geslacht gewicht. In de meeste varkensproducerende landen is daar nog winst te behalen. Ruimte om te groeien in aantallen bieden de meeste landen niet meer.