60% aanmeldingen sanering varkenshouderij in Brabant

Van de 503 bedrijfslocaties die aangemeld zijn voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen liggen er 305 in Noord-Brabant.

Dat meldt de provincie Noord-Brabant op basis van cijfers van het ministerie van LNV. In Limburg en Oost-Nederland zijn 102 en 96 locaties aangemeld.

Brabants gedeputeerde voor landbouw Anne-Marie Spierings hoopt dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) extra geld in de warme sanering investeert zodat zoveel mogelijk aangemelde varkenshouders van de regeling gebruik kunnen maken. Of alle aanmelders mee doen, is mede afhankelijk van een mogelijke opkoopregeling rond natuurgebieden en de prijsontwikkelingen.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij verwacht dat het uiteindelijke aantal deelnemers rond de 300 komt te liggen.