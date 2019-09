‘Varkensprijs blijft hoog op middellange termijn’

De Duitse marktkenner Albert Hortmann-Scholten verwacht in ieder geval voor de middellange termijn dat de varkensprijs hoog blijft.

Hortmann-Scholten doet deze uitspraak in een interview in het Duitse Wochenblatt. Hij durft niet expliciet te zeggen of de varkensprijs door de magische grens van € 2,00 per kilo geslacht gewicht schiet. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 2001.

Het is doorgaans wel zo dat na de vakantieperiode de varkensmarkt aantrekt. In zoverre is het denkbaar de prijs komende weken verder stijgt. De adviesprijs van de VEZG is nu € 1,85 per kilo.

Hoge prijs door klein aanbod

De hoge varkensprijs van afgelopen maanden is in eerste plaats te danken aan het kleine aanbod, zegt Hortmann-Scholten. De hitte versterkte de krapte op de markt. Niettemin is het aanbod nog steeds laag. Gemiddeld krijgen slachterijen in Duitsland wekelijks 900.000 varkens aan de haak. De tijd dat Duitsland jaarlijks 60 miljoen varkens slachtte, is voorbij, zegt de marktspecialist. Door de bovengemiddelde kostprijs in de varkenshouderij, krimpt de varkensstapel. De aantrekkende varkensprijs brengt daar geen verandering in, signaleert Hortmann-Scholten.

De slachterijen nemen deze ontwikkeling ook waar. Enige jaren geleden spraken ze nog over uitbreiding van hun capaciteit. Inmiddels wordt gedacht over herstructurering van de bedrijven en het sluiten van slachterijen.

Geen biggentekort

Ondanks de krimpende zeugenstapel is van een biggentekort nog geen sprake, zegt Hortmann-Scholten. Minder aanbod wordt opgevangen door zwaarder te slachten, bovendien stijgt de productie van de zeugen. In Duitsland zit het slachtgewicht van de varkens boven de 97 kilo.