Varkensprijs beweegt zich rimpelloos

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens houdt op dit moment de vlakke koers vast. Net als in de voorgaande weken blijft de notering op € 1,76 per kilo slachtgewicht.

Ook in Duitsland zijn er geen bewegingen in de varkensprijs waar te nemen. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) stabiliseerde vrijdag 13 september op een prijsniveau van € 1,92 per kilo slachtgewicht. Dus van het prijzenfront valt niet zo veel nieuws te melden.

Eerder in de week bleven ook de Vereinigungspreis en de slachterijnoteringen al onveranderd op € 1,85 per kilo. Het verschil ten opzichte van de Teleporc-prijs blijft zodoende 7 cent per kilo. Op grond hiervan moet opnieuw rekening worden gehouden met een stabiele prijzen in de komende week.

Op langere termijn worden nog steeds wel hogere prijzen verwacht. Nederlandse varkenshandelaren wijzen er op dat Duitse slachterijen wat harder trekken aan varkens uit Nederland dan in voorgaande weken. Ook in Duitsland zelf wordt aangevoerd dat de aangeboden slachtrijpe dieren vlot worden opgenomen.