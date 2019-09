Van zomerdip naar najaarsdip

De productie op zeugenbedrijven staat nu nog onder druk door de nasleep van de warme zomer, terwijl ook de najaarsdip er aan zit te komen.

Tijdens de afgelopen warme zomer was het een uitdaging om de zeugen in de kraamstal goed aan het vreten te houden. Gewichtsverlies door hittestress veroorzaakt niet alleen lagere geboortegewichten, maar heeft ook negatieve gevolgen voor de vruchtbaarheid. Het aantal terugkomers varieert sterk van bedrijf tot bedrijf en kan zelfs oplopen tot 30%, zo blijkt uit praktijkgegevens.

Insemineren van slachtzeugen

Om geen grote gaten in de planning te krijgen, is het insemineren van slachtzeugen een van de tips om toch volle dekweken te krijgen. Bedrijven met een meerwekensysteem zijn in deze periode helemaal kwetsbaarder. De traditionele najaarsdip komt er ook aan. In het najaar, zeker vanaf september, worden de dagen korter en hierdoor loopt de vruchtbaarheid van de zeugen terug. Het beperken van conditieverlies in het kraamhok is ook in het najaar nog van belang.

Goed lichtmanagement

Daarnaast is ook een goed lichtmanagement van belang. In de dekstal wordt minimaal 14 uur per dag licht geadviseerd met minimaal 100 lux. Ook de temperatuur tussen dag en nacht kan in het najaar flink verschillen, pas hierop de ventilatie aan en houd deuren gesloten om tocht te vermijden.