Proef met slachtblikvrije varkens verloopt goed

De proef bij slachterij Westfort met het aanvoeren van varkens zonder slachtblik verloopt goed.

Dat laat inkoopverantwoordelijke Jaap de Wit jr. van Westfort desgevraagd weten. Het bedrijf heeft een half jaar ervaring met de slachtblikvrije varkens. De varkens zonder slachtblik worden herkend aan de hand van hun digitale oormerk. De Wit is tevreden over het verloop van de proef: “Natuurlijk hebben we met kinderziektes te maken. Maar in grote lijnen verloopt de proef goed en leren we er veel van. Het is echt veelbelovend.”

Beter voor dierwelzijn

Twintig leveranciers van Westfort hebben een jaar lang ontheffing om varkens te leveren zonder slachtblik. De Wit vermoedt dat de proefperiode wordt verlengd. Dat is nodig om meer ervaring op te doen. Het uiteindelijke doel is aanpassing van de wetgeving, zodat het mogelijk blijft om varkens te leveren zonder slachtblik. Dat heeft diverse voordelen, vertelt De Wit: minder arbeid, het is beter voor het dierenwelzijn, een ingreep vervalt en een lagere foutenkans.

Varkens herkennen aan hun digitale oormerk. - Foto Herbert Wiggerman

Ruime voorbereiding

De slachterij krijgt in deze proeffase vrijwel dagelijks slachtblikvrije varkens aan de haak. Ze hebben koppels waarbij 99% van varkens of meer wordt herkend via het digitale oormerk. Met het slachtblik wordt ook geen 100% herkenning bereikt. Varkens verliezen soms het blik. Volgens De Wit is er al winst zodra het percentage varkens dat wordt herkend aan het digitale oormerk gelijk is aan het percentage met slachtblik. Een ingreep blijft de dieren dan namelijk al bespaard.

Aan deze proef is een jaar voorbereiding voorafgegaan. De slachterij is voor de proef tevens afhankelijk van toestemming van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.