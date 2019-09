Pali Geldrop neemt Wijnen Meat over

Kalfsvleesproducent en veehandelsorganisatie Pali Group neemt het Brabantse varkensvleesverwerkingsbedrijf Wijnen Meat over.

Vanaf 2020 zullen de producten van beide bedrijven worden verkocht door 1 organisatie, onder de nieuwe naam Pali Meat. Dat meldt Pali Group.

Na de overname van De Wit Slachthuis Geldrop in 2016, wil Pali Group zich met de overname van Wijnen Meat nog sterker profileren op de varkensvleesmarkt. Door deze combinatie krijgen klanten volgens Pali Group van beide bedrijven een breder assortiment aangeboden, méér artikelen en méér mogelijkheden voor specifieke leveringen.

Pali Group

Pali Group is actief in meerdere segmenten. De belangrijkste daarvan is de productie van kalfsvlees (rosé en blank kalfsvlees), maar ook in de productieketen van varkensvlees is Pali Group een belangrijke schakel. De varkensvleesproductie is goed voor bijna een kwart van de totale omzet binnen de groep. Slachterij Pali Group heeft een capaciteit van 800.000 slachtingen per jaar.

Wijnen Meat

Wijnen Meat uit Oss is opgericht in 1978 en produceert en verwerkt varkensvlees tot eindproducten zoals bacon, buiken, spare ribs en varkenshaasjes. De vleesverwerker verwerkt circa 600 ton varkensvlees per week en levert wereldwijd aan de vleesindustrie, groothandels en detailhandel.