POV: stoppen met couperen van staarten serieus nemen

“Maatschappelijk en politiek ligt het couperen van staarten erg gevoelig. Het is aan ons als sector om te laten zien dat we het thema serieus nemen en stappen voorwaarts zetten”, aldus de POV, ook al is de gestelde datum in 2030 niet keihard.

Minister Schouten heeft aangegeven dat de sector moet stoppen met routinematig couperen. In 2025 zal er een evaluatiemoment zijn met de sector en de overheid waarin de (on)mogelijkheden worden besproken. Het welzijn van de dieren staat echter voorop. “Het lukt een heel aantal varkenshouders nu al om met succes varkens met staarten te houden, maar we moeten ook meer kennis verzamelen op bedrijven waar het staartbijten een probleem is”, meldt de POV. Aangescherpte eisen Europa zal met aangescherpte eisen op dit thema komen en in landen als Duitsland en Denemarken gelden al verscherpte maatregelen. Vanuit het actieplan Vitale Varkenshouderij wil de POV inzetten om de meerprijs voor het houden van varkens met staarten uit de markt te halen.