Linda Janssen: ‘Het moet vooral duurzamer’

Volgens POV-voorzitter Linda Janssen heeft de varkenshouderij alleen toekomst als deze laat zien het waard te zijn.

Doorgaan op de huidige weg is volgens haar onvoldoende. Janssen: “Het moet vooral duurzamer.” Dat schrijft ze in een column voor de koepel van diervoederproducenten Nevedi.

Dit betekent volgens Janssen dat de varkenshouderij moet saneren en verduurzamen. De keten zal daarom moeten samenwerken aan een sector die voldoende draagvlak heeft. Daarvoor is een plan gemaakt. Alleen dan is er een goede toekomst.

Saneren en verduurzamen

Saneren en verduurzamen zijn beide even belangrijk, vindt Janssen. Voor de sanering stelt de overheid € 180 miljoen beschikbaar. Om overlast van geur en emissies te beperken, is krimp van de varkensstapel niet langer meer taboe. Om te innoveren is € 80 miljoen beschikbaar, de helft daarvan komt van de overheid.

Verstandig investeren

De varkenshouderij verdient dit jaar geld, mede door de problemen in de Chinese sector. Janssen roept op dit geld slim te besteden door te investeren in verduurzaming van de sector, zodat het draagvlak niet wegvalt. De POV-voorzitter pleit verder in haar column voor ketenconcepten waarin alle schakels samenwerken. Het gevolg van nieuwe, innovatieve concepten kan ertoe leiden dat de voerprijs stijgt. Maar uiteindelijk moet de ketenaanpak leiden tot eindproducten met een meerwaarde voor de hele keten, vindt Janssen.