Export biggen zakt onder 100.000 per week

Voor het eerst sinds jaren is het aantal exportbiggen onder de 100.000 per week gezakt.

Dat blijkt uit cijfers van RVO. In week 35 (eind augustus) gingen welgeteld 96.969 biggen de grens over. De week ervoor waren het nog 122.478 biggen. Of sprake is van een trend is nog niet duidelijk.

Duitsland veruit belangrijkste bestemming

Duitsland is nog veruit de belangrijkste bestemming, maar in week 35 gingen ‘slechts’ 61.145 biggen naar dat land. In andere weken zijn dat tussen de 80.000 en 90.000 biggen. Naar België gaan de laatste weken ook minder biggen dan de maanden ervoor. In week 35 lag het exportcijfer voor de zuiderburen op 15.533 biggen.

De uitvoer naar Spanje laat het hele jaar een wisselend beeld zien, maar ligt de laatste weken op een stabiel hoog niveau, zeker voor de tijd van het jaar. In de betreffende week gaat het over 15.236 biggen. In totaal staat de teller tot en met week 35 op bijna 4,44 miljoen exportbiggen.

Handelaren: export is stroef

Handelaren herkennen zich in de cijfers en spreken van een stroeve export. Met name wat minder luxe biggen voor Duitsland buiten vaste koppels vormen een probleem. Handelaren wijten het deels aan een seizoenseffect; Duitsers vragen minder biggen omdat die in januari worden geslacht. Ook het werk op het land vraagt aandacht.

Verder merken ze een sterke druk vanuit Denemarken, omdat Polen vanwege AVP steeds moeilijker bereikbaar is. En ondanks de hoge varkensprijzen zijn biggen goed aan de prijs, zeker die op de Duitse NW-notering worden afgerekend.