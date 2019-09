Einde couperen varkensstaarten in 2030

In 2030 moet het couperen van staarten bij biggen beëindigd zijn.

Landbouwminister Carola Schouten heeft in overleg met de varkenssector 2030 als einddatum vastgelegd voor het couperen van staarten, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Oorzaken aanpakken

“Om het staartcouperen uit te faseren, is het noodzakelijk dat de oorzaken van staartbijten, zoals huisvesting die niet voldoet aan de behoeftes van varkens, verveling, voeding en stalklimaat, aangepakt worden. Dit vraagt in veel gevallen een fundamentele aanpassing van de bedrijfsvoering en de nodige investeringen”, schrijft Schouten. Door nu een duidelijke einddatum te stellen, wil de minister dat varkenshouders hier de komende jaren bij investeringen al rekening mee houden. Ook kunnen ze ervaring opdoen met het houden van varkens met staarten, door steeds meer tomen te houden zonder deze te couperen. Zo wil Schouten het couperen stapsgewijs uitfaseren.

Verkorte risicoanalyse

Varkenshouders moeten dit najaar een verkorte risicoanalyse laten doen, waarmee de risicofactoren in beeld komen waarop de ondernemers kunnen sturen. Daarnaast gaat Schouten in gesprek met marktpartijen over de verwaarding van varkens met staarten, omdat varkenshouders de extra kosten voor het niet-couperen nu niet terug kunnen verdienen. Ook wil Schouten de Europese regelgeving op dit punt effectiever maken. “De huidige Europese regelgeving stuurt hier onvoldoende op, zodat in bijna heel Europa het staartcouperen nog gangbare praktijk is”, schrijft Schouten. Ze wil dat het Europese verbod op het routinematig couperen ook echt leidt tot minder couperen.