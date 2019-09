EU exporteert 14,7 procent meer varkensvlees

De export van Europees varkensvlees wordt aangejaagd door China.

De 28 lidstaten van de Europese Unie exporteerden in de eerste 6 maanden van 2019 14,7 % meer varkensvlees dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees statistisch bureau.

Afrikaanse varkenspest

In het eerste halfjaar van 2019 exporteerde de Europese Unie in totaal 2.220.202 ton varkensvlees. In de eerste helft van 2018 ging het nog om 1.934.924 ton.

De export van Europees varkensvlees wordt aangejaagd door China. Uitbraken van Afrikaanse varkenspest hebben een groot gat geslagen in de Chinese varkensstapel. De varkensvleesproductie in het land valt daardoor fors lager uit. De verliezen worden deels opgevangen met varkensvlees uit het buitenland.

Van januari tot en met juni werd 965.768 ton varkensvlees vanuit de EU naar China verscheept. Dat is maar liefst 41,9 % meer dan in de eerste helft van 2018, toen 680.686 ton Europees varkensvlees naar China werd geëxporteerd.

Andere afzetmarkten varkensvlees

Ook Japan is een belangrijk afzetmarkt voor Europees varkensvlees. In de eerste helft van dit jaar ging 241.688 ton Europees varkensvlees naar het land van de rijzende zon. Dat is een stijging van 4,3 % ten opzichte van de eerste 6 maanden van 2018, toen 231.710 ton varkensvlees vanuit de EU naar Japan ging.

De export van Europees varkensvlees naar Zuid-Korea (160.833 ton, – 9 %), Filipijnen (138.290 ton, -3,3 %) Hongkong (107.989 ton, -6 %) en VS (76.673 ton, -17,7 %) viel in de eerste 6 maanden van 2019 lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De EU exporteerde in de eerste helft van dit jaar 528.962 ton naar overige landen. Dat is een stijging van 6,9 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.