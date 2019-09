EU-export varkensvlees eerste halfjaar 15% hoger

Vanuit de Europese Unie is in het eerste halfjaar 2.595.954 ton varkensvlees geëxporteerd, wat neer komt op een stijging van 15,7%. Dit blijkt uit de maandelijkse Pigmeat Market Situation van de Europese Commissie.

De stijging komt vooral op het conto van China, Vietnam en Australië. Door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest importeerde China in de eerste 6 maanden 1.138923 ton Europees varkensvlees, een stijging van 45% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Chinese importen beslaan 44% van het totaal. Met de geïmporteerde hoeveelheid kocht het Aziatische land al bijna net zoveel varkensvlees als in 2018 in het hele jaar, toen werd er 1.353.489 ton ingevoerd. De export naar Vietnam steeg met 32% naar 53.395 ton, Taiwan nam 10% meer vlees af. Ook bij deze landen speelt de Afrikaanse varkenspest een rol.

Servië neemt minder af

Grootste daling in de uitvoercijfers ligt bij Servië dat met 29.555 ton 30% minder uit EU-landen betrok. Servië betrekt veel vlees uit omringende landen, waar momenteel ook het Afrikaanse varkenspestvirus rondwaart. Ook de export naar de VS, Zuid-Korea en Hong-Kong daalt met respectievelijk 17, 11 en 9%.