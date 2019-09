Castratievrije biggen door precisiefokkerij

Dit jaar zijn er meerdere succesvolle tomen met mannelijke biggen geboren die natuurlijk zijn gecastreerd door precisiefokkerij, meldt fokkerijorganisatie Hendrix Genetics.

Hendrix Genetics is het voorjaar van 2018 een samenwerkingsverband aangegaan met Acceligen, een dochteronderneming van Recombinetics gevestigd in het Amerikaanse St. Paul. Acceligen is gespecialiseerd in het toepassen van genetische verbetering bij consumptiedieren met als doel de gezondheid, welzijn en productiviteit van boerderijdieren te verbeteren. De samenwerkende bedrijven streven naar een mannelijk varken dat geen berengeur produceert en daarnaast een positieve invloed heeft op de voerefficiëntie en vleeskwaliteit. De alliantie wil deze technologie van precisiefokkerij nu beschikbaar maken voor varkenshouders wereldwijd.