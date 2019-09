Beursprijs varkens blijft € 1,76

De lijn van de DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is al sinds begin augustus zo vlak als een pannenkoek. Voor de zevende achtereenvolgende week is de notering vastgesteld op € 1,76 per kilo slachtgewicht.

In Duitsland blijft de varkensmarkt zich ook evenwichtig voortbewegen. Het aanbod aan slachtrijpe varkens wordt vlot opgenomen. Vooral de export naar China blijft de kar trekken. In Noordwest-Europa blijft de vleesmarkt stroef. Hogere prijzen zijn op de binnenlandse markten maar moeilijk te bedingen. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) laat ook een onveranderd beeld zien. Vrijdag 20 september stabiliseerde het gemiddelde prijsniveau op € 1,92 per kilo geslacht gewicht. Dit ondersteunt het algemene stabiele marktbeeld. Het prijsverschil ten opzichte van de Vereinigungspreis is niet veranderd en stabiliseert zodoende op 7 cent per kilo. Dit duidt eveneens op evenwicht is vraag en aanbod.