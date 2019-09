AVP nog steeds actief in Europa, alertheid geboden

Polen krijgt het Afrikaanse varkenspestvirus (AVP) maar niet onder controle.

Deze week is in Polen wederom een bedrijf getroffen door het Afrikaanse varkenspestvirus. Dit is het 45ste geval van AVP dat in het land gemeld is. Het betreft een relatief klein bedrijf dat in een gebied ligt waar al AVP heerst.

Ondertussen zijn rond 35.000 varkens geruimd in het Oost-Europese land en Polen lijkt in het gebied Ermland-Mazurië het AVP-virus nog niet onder controle te krijgen. In België is het de laatste weken rustig en zijn geen nieuwe AVP-gevallen gemeld. Het is een jaar geleden, september 2018, dat België opgeschrikt werd door de eerste gevallen van AVP onder wilde zwijnen.

Alert blijven en goed reinigen en ontsmetten van groot belang

Geen nieuwe uitbraken in België is geen reden om de alertheid te laten verslappen. Esther van Nieuwkerk-Jellema, Algemeen directeur van Vee&Logistiek Nederland, waarschuwt naast handelaren en transporteurs ook de varkenshouders op om alert te blijven. De dreiging van AVP is nog onverminderd groot, meldt Van Nieuwkerk in het nieuwste ledenblad Vee&Logistiek. Goede reiniging en ontsmetting (R&O) zijn daarbij van groot belang. Uit onderzoek van Vee&Logistiek Nederland naar R&O-faciliteiten op de primaire bedrijven blijkt dat op het merendeel van de varkensbedrijven nog gebreken zijn geconstateerd. Vooral op het gebied van watervoorziening en het aanbieden van ontsmettingsmiddelen.

Reinigen en ontsmetten blijft zeer belangrijk. - Foto: Jan Willem van Vliet

Vee&Logistiek wil daar samen met de producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) de komende tijd mee aan de slag. Maar ook de handelaren en transporteurs moeten aan de slag door een juiste R&O toe te passen. Door tijdsdruk en wachttijden, naast het ontbreken van het bewustzijn van de risico’s, blijkt dat chauffeurs niet altijd een juiste R&O uitvoeren.

Buiten oorlogstijd is de alertheid altijd wat minder, aldus Van Nieuwkerk die aangeeft dat we niet voldoende beseffen dat de dreiging van AVP nog heel groot is.