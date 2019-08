Zeugenhouders aan de slag met napijnbestrijding

Deel zeugenhouders die biggen aan Duitsland levert, voert bij castratie napijnbestrijding uit.

Degenen die het niet doen bekijken nog de mogelijkheden om dit goed in te passen. Dat blijkt uit een rondgang langs dierenartsen en handelaren.

Sinds 1 juli is de napijnbestrijding ten tijde van de castratie van beerbiggen verplicht. De eis vloeit voort uit richtlijnen van het Duitse kwaliteitssysteem QS. Pijnstilling is in Duitsland bij die ingreep ook wettelijk verplicht.

Het gebruik van gasverdoving, de Nederlandse methode, is niet voldoende. Voor napijnbestrijding zijn hier twee middelen toegestaan die de biggen voor de castratie met een injectie krijgen toegediend.

Controle via twee IKB-systemen

Vermeerderaars die voor het Duitse QS biggen leveren, worden daartoe gecontroleerd via de twee Nederlandse IKB-systemen. Die bestaan met name uit de constatering of de hoeveelheid aangekocht middel klopt met het aantal biggen op het bedrijf. Feitelijke controle van het gebruik is dus, net als bij verdoving, niet mogelijk.

Een woordvoerder van IKB Varken bevestigt dat niet alle gecontroleerde zeugenhouders tot nu toe voldoen. Aantallen wil hij niet noemen, maar hij benadrukt dat de sector in een overgangsfase zit die toevallig ook nog in de vakantieperiode valt.

Ondernemers die in gebreke blijven, krijgen 6 weken de tijd om alsnog aan de eis te voldoen. IKB Nederland was niet bereikbaar om de eigen ervaring te delen.