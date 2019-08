Vraagtekens bij Deens zwijnenhek tegen AVP

Of het hek dat Denemarken bouwt om AVP buiten de deur te houden effectief is, is zeer de vraag.

In Duitsland en Denemarken rijzen steeds meer vraagtekens bij het 70 kilometer lange hek dat Denemarken langs de grens bouwt om de Afrikaanse varkenspest (AVP) buiten de deur te houden. Dit blijkt uit een reportage van de Duits/Franse tv-zender Arte.

Hek moet dit najaar afgerond zijn

Het 70 kilometer en anderhalve meter hoge hek, dat ook een halve meter in de grond steekt, moet dit najaar afgerond worden. Zowel voor- als tegenstanders gaan ervan uit dat het hek onvoldoende is om Duitse wilde zwijnen buiten de deur te houden. Het hek loopt in het oosten van de grensstrook niet helemaal door, waardoor zwijnen toch de oversteek kunnen maken.

Ook bij de vele kleine wegen kunnen zwijnen zonder al te veel moeite de grens over. Daarnaast is het bekend dat zwijnen zeer goede zwemmers zijn, met de vele waterlopen die het hek doorkruisen blijven er nog veel mogelijkheden over.

Versleping via mest

Bijkomend probleem is dat veel Duitse en Deense boeren grond aan beide zijdes van de grens hebben. Versleping van het virus door bijvoorbeeld zwijnenmest via vrachtwagens of trekkers zou daardoor ook mogelijk zijn.

Het hekwerk houdt niet alleen wilde zwijnen tegen, ook ander wild wordt belemmerd in hun trekgedrag. Zowel Duitse als Deense wildbeheerders zijn hierop tegen.