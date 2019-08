Voormalig zeugenbedrijf Straathof in de verkoop

Het bedrijf Sebava, waarvan Adriaan Straathof in juli het stokje heeft overgedragen aan Maarten Verdoorn, heeft een van de zeugenbedrijven te koop gezet.

Het zeugenbedrijf in Mariënheem dat in 2015 is aangekocht wordt nu aangeboden voor € 2,5 miljoen. Ondanks veel bezwaren is vorig jaar een omgevings- en Natuurbeschermingswetvergunning afgegeven om bijna 3.000 zeugen te kunnen houden. Momenteel kunnen er 1.989 zeugen worden gehouden met 6.596 gespeende biggen. Momenteel liggen er nog geen dieren op het zeugenbedrijf en om de totaal aantal vergunde dieren te kunnen houden, moet er nog gebouwd worden. De reden waarom het in de verkoop is kan de woordvoerder van Straathof niet melden. Verdoorn, die we niet hebben kunnen bereiken, meldt in De Stentor dat hij de aandacht op de andere varkenslocaties van Sebava wil richten.

Herbouw

Een van de andere locaties van Sebava is de Knorhof in Erichem, dat in 2017 afgebrand is. De milieueffectrapportage voor de herbouw van dit zeugenbedrijf met 4.980 fokzeugen met opfokzeugen en 19.602 biggen ligt tot en met 8 september dit jaar ter inzage bij de provincie Gelderland.