Vion verhoogt varkensprijs met € 0,05 naar € 1,83

De vleesvarkensprijs van Vion stijgt met € 0,05 en komt daarmee op € 1,83 per kilo geslacht gewicht.

Dat is weliswaar een cent meer stijging dan die van de Duitse vleesvarkensprijzen van vorige week, maar Vion blijft een cent achter bij de verhoging die de DCA Beursprijs afgelopen weekeinde te zien gaf.

De extreme hitte van de afgelopen weken heeft ook de varkensmarkt niet onberoerd gelaten. Het was een hele toer om de dieren in de juiste conditie te krijgen voor aflevering en ze groeiden nauwelijks. De invloed speelt nu op. Zelfs dit in aanmerking genomen, is het aanbod vleesvarkens ronduit krap omdat vleesvarkenshouders verdere prijsstijging afwachten. De prijsverhoging is in de vleesafzet in verband met de vakantieperiodes niet volledig te realiseren, aldus Vion.