Slachtoffer staartbijten vaak ook zelf dader

Bij staartbijten onder biggen zijn geen duidelijke daders en slachtoffers aan te wijzen.

Sterker nog, volgens onderzoek van de universiteit van Gieβen zijn de slachtoffers vaak ook de daders tijdens bijtincidenten. De onderzoekers volgenden 98 biggen in 9 verschillende groepen via bewakingsvideo’s om de primaire oorzaken te vinden. Staartbijten trad in 11% van de gevallen op bij biggen die zich met elkaar bezighielden. Daarmee is staartbijten niet de meest voorkomende interactie tussen de dieren; elkaar besnuffelen en porren gebeurt in meer dan de helft van de aanrakingen.

Oorzaken staartbijten

De onderzoekers stellen op basis van de videobeelden dat de grootste oorzaak van staartbijten toch bij verveling moet liggen. Blijkbaar is de bewegende staart van een hokgenoot interessanter om er een keer in de bijten dan de diverse speeltjes die in de hokken hangen. Het wegtrekken van de staart of het wegdraaien van de kont triggert de bijter om de staart te volgen. Hierbij maakte het niet uit of de biggen in hokken met strooisel of met roostervloer liepen. Staartbijten blijkt niet uit te lokken te zijn en kan ook niet voorspeld worden. Hoe meer biggen met elkaar omgaan, hoe groter het risico op staartbijten is.