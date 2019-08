Rabo: varkensprijzen blijven voorlopig hoog door AVP

De varkensprijzen in Europese landen als Nederland, Duitsland en Spanje zijn de voorbije weken naar het hoogste niveau in jaren gestegen.

Als gevolg van een stevige vraag vanuit China verwachten analisten van Rabobank dat de varkensprijzen voorlopig onverminderd hoog blijven. Dat blijkt uit een nieuwe wereldwijde update van de bank over de Afrikaanse varkenspest (AVP).

Opschroeven productie in China gecompliceerd

Volgens analisten van Rabobank kan het nog jaren duren voordat de varkensstapel en de productie in China weer op het niveau zijn van voor de AVP-uitbraken. Vanwege het risico op herbesmetting is het opschroeven van de productie volgens de bank gecompliceerd. Rabo ziet geen manier om de verspreiding van AVP zomaar te stoppen, maar stelt dat het een kwestie is van de impact beperken.

Vraag naar varkensvlees stijgt

De bank verwacht in 2019 en 2020 verdere productieverliezen in Azië. Dat doet de vraag naar varkensvlees stijgen. Vergeleken met 2018 importeerde China in het eerste halfjaar van 2019 12% meer varkensvlees. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor exporterende landen uit de EU.

Spanje spant de kroon. Het land verscheepte in de eerste 6 maanden van 2019 160.000 ton varkensvlees naar China, tegenover 120.000 in het eerste halfjaar van 2018. In navolging van belangrijke exporteurs als Spanje, Duitsland, Canada en Brazilië zag ook Nederland de uitvoer van varkensvlees naar China stijgen. In de eerste 6 maanden van 2019 ging ruim 60.000 ton Nederlands varkensvlees naar China, tegenover 40.000 ton in het eerste halfjaar van 2018. Rabo verwacht dat de Chinese import van varkensvlees in het tweede halfjaar van 2019 verder toeneemt.

Halvering Chinse varkensstapel

De halvering van de Chinese varkensstapel en de forse productiedalingen kunnen elders in de wereld niet worden opgevangen. Rabo verwacht dat de Chinese consumptie van varkensvlees als gevolg van Afrikaanse varkenspest afneemt. De consumptie van andere dierlijke eiwitten neemt toe, waarbij er vooral meer pluimveevlees wordt geconsumeerd.

Het Chinese ministerie van landbouw en plattelandszaken verwacht dat de pluimveevleesproductie in 2019 met 10% toeneemt naar meer dan 20 miljoen ton en dat deze sector het momentum in 2020 vasthoudt.