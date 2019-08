POV pleit voor verhandelbare CO2- en N-rechten

POV-voorzitter Linda Janssen pleit voor het verkopen van milieurechten.

Dat blijkt uit haar column in Nieuwe Oogst. Volgens de voorzitter van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vraagt de milieuwetgeving steeds meer van veehouders omdat de uitstoot op veel fronten omlaag moet, zoals met CO 2 en ammoniak.

Milieurechten niet gratis weggeven

Janssen ziet een groot verschil tussen de landbouwsector en de industrie. ‘Bedrijven in de industrie weten de emissierechten die zij niet meer nodig hebben voor veel geld te verkopen. En wat doet de landbouw? Die wil de CO 2 -uitstoot met 3,5 megaton reduceren en geeft in feite de CO 2 -rechten gratis weg. Terwijl die 3,5 megaton een marktwaarde hebben van € 65 tot € 75 miljoen.’ Die prijs zal alleen nog maar stijgen, stelt de POV-voorzitter. Op dit moment schommelt de prijs tussen € 18 en € 22 per ton CO 2 . Dat gaat tot 2030 oplopen tot € 43 per ton.

Stikstofruimte heeft een hoge financiële waarde, die moeten wij als boeren zien te claimen en verkopen

Voor stikstof (N) geldt volgens Janssen hetzelfde. ‘Prijzen van wel € 100 per kilo stikstof zijn goed denkbaar.’ Om daaraan toe te voegen: ‘De veehouderij zal verder terug moeten in stikstofuitstoot, maar wij gaan de stikstofruimte die wij niet meer nodig hebben toch niet gratis weggeven?’ Volgens Janssen gaat POV zich inzetten en dit niet laten gebeuren. ‘Deze ruimte heeft een hoge financiële waarde, die moeten wij als boeren zien te claimen en verkopen.’