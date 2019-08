Minder Duitse biggen, maar exportboom blijft uit

Marktexpert Matthias Quaing van belangenbehartiger ISN voorziet een daling van de Duitse behoefte aan biggen.

Voor het derde opeenvolgende jaar krijgen Duitse slachterijen namelijk minder varkens aan de haak; de geschatte daling is 3,5% dit jaar. De Duitse zelfvoorzieningsgraad voor biggen verandert echter nauwelijks en komt dit jaar uit op 70 à 75%, voorziet Quaing. Van een krimpende markt is dus vooral in absolute zin sprake. Er komen minder varkens aan de haak en de biggenproductie zakt in gelijke percentages.

50.000 biggen minder

Niettemin zijn in Duitsland zorgen over de biggen, zo blijkt bij de producentenorganisatie voor kwaliteitsbiggen in de regio Osnabrück (EGF). Zij verwachten dat ze dit jaar 50.000 biggen minder verkopen dan vorig jaar. In 2018 bleef het biggenaanbod gelijk bij EGF, maar in 2017 daalde het aanbod ook al met zo’n 50.000 dieren. De producentenring is zodoende 100.000 biggen kwijt in een periode van 2 jaar, laat EGF-directeur Andreas Dauwe weten aan het Duitse Wochenblatt.

In 2017 zakte het biggenaanbod bij EGF omdat de opbrengstprijzen slecht waren. Van lage prijzen is dit jaar geen sprake. Duitse zeugenhouders stoppen nu vooral vanwege de grote maatschappelijke en politieke onzekerheid in de sector en de dreiging van Afrikaanse varkenspest.

Veel onzekerheid onder varkenshouders

In Duitsland is veel onzekerheid onder varkenshouders. Bij belangenbehartiger ISN wordt gesproken van de 3 K-Fragen. Kastenstand, Kastratie en Kupierverzicht (ligboxen, castratie en coupeerverbod, red.). Over deze thema’s blijft de onzekerheid overheersen.