Marktgerichte varkensvleesconcepten in opkomst

Marktgerichte varkensvleesconcepten zijn in opkomst. Dat concludeert Connecting Agri & Food na een analyse van verschillende concepten in Nederland en België.

“We zien dat steeds meer marktconcepten voor varkensvlees zich richten op de retail, en dus op de consument, en steeds minder op de slagers en horeca”, aldus Peter van Balkom, specialist varkensvleesketen bij Connecting Agri & Food.

Marktgerichte varkensvleesconcepten relatief klein

In België loopt de ontwikkeling van varkensvleesconcepten al langer en is het aantal concepten groter dan in Nederland. De marktgerichte varkensvleesconcepten zijn relatief klein. Het gaat om een beperkt aantal varkenshouders, waarbij de regie van de keten nog in handen is van een of enkele van hen.

In Nederland gaat het bijvoorbeeld om Livar, Friberne, Heyde Hoeve en Hamletz, en in België om concepten als Duroc d’Olives, Glorius, Brasvar, Bien Acquis, Belgasconne, The Duke of Berkshire, Slagersvarkens, Delhaize (varken) en Colruyt.

Minder oog voor dierenwelzijn in België

In België is er bij de marktgerichte varkensvleesconcepten minder aandacht voor dierenwelzijn dan in Nederland, stelt Connecting Agri & Food. In de varkensvleesconcepten in Nederland is de aandacht voor duurzaamheid (en de aantoonbaarheid en borging daarvan) ook beter uitgewerkt dan in België.

Marktgerichte varkensvleesconcepten zetten in op aspecten als voeding, genetica en smaak. Ze hebben aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande borging en certificering.

Beter Leven zet nieuwe standaard

Volgens Van Balkom is een ontwikkeling gaande dat ook de retail op zoek is naar manieren om zich te onderscheiden. “De Beter Leven-programma’s hebben voor een nieuwe standaard gezorgd voor Nederlands varkensvlees. De stap op het gebied van dierenwelzijn is gezet. Retailers kijken nu meer naar aspecten als duurzaamheid en vleeskwaliteit”, aldus Van Balkom.