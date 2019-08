Export vleesvarkens op laagste niveau sinds jaren

De export van vleesvarkens naar Duitsland is gedaald tot onder de 25.000 dieren per week.

Dat is het laagste aantal exportvarkens per week sinds jaren. Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl. In week 31 gingen welgeteld 24.378 vleesvarkens voor export naar Duitsland.

Bijna geen export naar België

Verder gingen er nog een handjevol varkens naar België (95 stuks). Naar Italië gaan andere weken vaak een paar honderd varkens, maar nu niet. Spanje, Denemarken en Slowakije zijn dit jaar ook afnemers van beperkte aantallen Nederlandse vleesvarkens.

In totaal gingen tot en met de betreffende week ruim 1 miljoen vleesvarkens de grens over. Vorig jaar waren dat er tot dezelfde week ruim 1,2 miljoen. Drie jaar geleden stond de teller in deze week op bijna 2 miljoen exportvarkens.

Varkens blijven vaker in Nederland

De lagere export van dit moment is enerzijds te verklaren door het kleinere aanbod; dezelfde reden waarom de varkensprijs gestegen is. Meer structureel blijven varkens gemakkelijker in Nederland, hoewel Duitse slachterijen ze wel graag willen hebben. Nederlandse slachterijen zijn concurrerender dan enkele jaren geleden, zeker in bepaalde concepten. Ook wordt met binnenlandse slacht kosten voor export voorkomen.

Dat de lagere export structureel is, blijkt wel uit de cijfers van enkele jaren terug. In het jaar 2016 kwam het aantal exportvarkens niet onder de 50.000 per jaar. Vorig jaar werd de 50.000 varkens per week alleen in het voorjaar nog enkele weken aangetikt.