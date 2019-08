Dierenactivisten stelen biggen uit kraamstal

Dierenactivisten van Animal Liberation Front hebben eind juli 3 biggen gestolen op een varkensbedrijf. De dierenactivisten publiceerden een video van hun daad op YouTube.

In de video is te zien hoe de biggetjes ’s nachts worden meegenomen, waarna ze later flesvoeding krijgen aangeboden. In een statement op haar website veroordeelt de Producenten Organisatie Varkenshouderij de actie. Volgens de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is het ‘buitengewoon onverantwoord om dergelijke jonge dieren bij hun moeder weg te halen’.

Het is onduidelijk waar de biggen zijn en of ze nog leven. POV vreest dat de biggen het niet gaan redden. Ze zijn te jong om het in deze fase van hun leven zonder moederzorg en -melk te kunnen stellen.

Herken je de stal? Meld het POV

POV is op zoek naar de boerderij waar de biggen zijn meegenomen en heeft contact opgenomen met de politie. POV wil dat de daders hard worden aangepakt. De organisatie roept varkenshouders en erfbetreders op het filmpje goed te bekijken, in de hoop dat de stal wordt herkend.