Beursprijs varkens fors omhoog

De DCA beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 7 cent verhoogd naar € 1,76 per kilo. Daarmee bereikt de notering het hoogste niveau van dit jaar. Ruim twee jaar geleden (juni 2017) tikte de prijs dit niveau ook al eens aan.

In Duitsland stegen de prijzen afgelopen woensdag ook al met 7 cent naar € 1,85 per kilo. Daarmee is de Duitse prijs in twee weken tijd met 11 cent per kilo gestegen. De Vereinigungspreis staat daarmee weer op het niveau van begin juni. De slachterijen trapten toen op de rem en bleven toen wat achter wat de prijs betreft. Tönnies en Vion GmbH kwamen in juni niet hoger dan € 1,83 per kilo.

Voor de slachterijen is het huidige niveau dus de hoogste prijs van dit jaar. Het is voor de varkenshouders lang geleden dat ze dergelijk hoge prijzen uitbetaald kregen. Zes jaar geleden werd in de piek twee weken lang € 1,93 per kilo genoteerd.

Vooralsnog lijkt er ook geen eind te komen aan de prijsstijgingen onder invloed van een goedlopende vleesafzet en een beperkt aanbod aan slachtrijpe dieren. Aan het eind van deze week zit de stemming er nog goed in. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) liet vrijdag 9 augustus nog een plus noteren van 3 cent naar € 1,93 per kilo. Daarmee staat deze notering 8 cent boven de Vereinigungspreis. Een dergelijk verschil voedt de hoop dat de rek er nog niet uit is.