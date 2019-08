Beursprijs varkens blijft stabiel

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens zet de stabiele koers van de afgelopen weken voort. Ook voor de komende week staat de notering op € 1,76 per kilo geslacht gewicht.

Vooralsnog blijft sprake van een onveranderde prijsvorming in de varkensmarkt. Dat geldt ook voor de afzet van varkens in Duitsland. De Vereinigungspreis bleef afgelopen woensdag staan op € 1,85 per kilo geslacht gewicht. De slachterijen volgden in dit.

De internetveiling van vrijdag 30 augustus geeft bovendien geen aanleiding om op korte termijn verandering in dit beeld te verwachten. Het prijsniveau bleef op deze veiling onveranderd op € 1,91 per kilo geslacht gewicht. Het prijsverschil met de Vereinigungspreis blijft zodoende 6 cent per kilo. Dit onderstreept maar weer de stabiele prijsvorming op de varkensmarkt.

Maar wat niet is kan nog wel komen. De grote vraag is wanneer. Zo klopt China nadrukkelijker op de deur bij de Europese verkopers van varkensproducten. De verwachting is dat de stroom van varkensonderdelen naar China de prijzen hier zullen doen stijgen. Voor de varkenshouders lonkt daarmee nog steeds die magische grens van € 2 per kilo, maar verwerkers en exporteurs zullen zo lang mogelijk proberen om de rust te bewaren in de markt. Vandaar dat men vooralsnog koerst op stabiele prijzen.