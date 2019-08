Beursprijs varkens blijft gelijk

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft voor de komende week onveranderd. De notering staat net als de afgelopen twee weken op € 1,76 per kilo geslacht gewicht.

De Duitse markt is nu aardig in evenwicht. De slachterijen trokken in de afgelopen week aan het langste eind. Een poging van de noteringscommissie van de Vereinigungspreis om de varkensprijs te verhogen werd definitief om zeep geholpen. De leidende notering op de Duitse markt moest zodoende de verhoging van 3 cent in de voorafgaande week weer prijsgeven.

Daarmee lijkt een stabilisering van de prijzen voorlopig het hoogst haalbare. Dat wordt ondersteund door de prijsvorming op de internetveiling van de Duitse varkensbeurs. Vrijdag 23 augustus stabiliseerde het gemiddelde prijsniveau op € 1,91 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt de prijs 6 cent boven de slachterijnoteringen.

Een dergelijk verschil geeft aan dat de partijen in de markt zich zo vlak voor het weekeinde hebben neergelegd bij een vlakte prijsontwikkeling. Positief is wel dat met name de onderkant van de prijzen ten opzichte van de vorige veiling wat is aangetrokken, zodat er wel sprake is van een iets stevigere bodem in de markt.