AVP slaat om zich heen in Bulgarije

Bulgarije vreest een schadepost van ruim € 1 miljard als gevolg van Afrikaanse varkenspest.

Dat laten vertegenwoordigers van de varkenssector weten. Bulgarije heeft meer dan 30 uitbraken gemeld. Er zijn in korte tijd ruim 130.000 varkens gedood om de ziekte een halt toe te roepen.

De EU wil dat Bulgarije meer doet dan nu en heeft het land € 2,9 miljoen toegezegd om AVP in te dammen. De laatste weken zijn enkele zeer grote uitbraken gemeld waarbij de overheid lokaal de noodtoestand heeft uitgeroepen.

Verontrustende situatie Oost-Europa

De situatie in Bulgarije staat niet op zichzelf. Vorige week luidde Anna-Kaisa Itkonen, woordvoerder van de Europese Commissie, de noodklok over de situatie in het oosten van Europa.

Daar is de ziekte inmiddels actief in 10 EU-landen en kruipt langzaam richting Midden-Europa. “De situatie is zeer verontrustend. De strijd tegen AVP is een extreme en urgente uitdaging.”