Warme sanering varkenshouderij uitgesteld

De warme sanering varkenshouderij wordt uitgesteld. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft nog geen goedkeuring van de Europese Commissie in het staatssteuntraject.

De beoordeling van de Europese Commissie of de Warme Sanering Varkenshouderij voldoet aan de staatssteunregels heeft vertraging opgelopen. Hierdoor heeft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, besloten de subsidieregeling later open te stellen dan 15 augustus, wat eerder het plan was. Het ministerie verwacht de regeling in het najaar te kunnen openstellen, zodat de uitvoering van de stoppersregeling alsnog in 2020 uitgevoerd kan worden.

Zodra de staatssteungoedkeuring verkregen is, kan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) definitief worden gemaakt en wordt deze gepubliceerd in de Staatscourant. Varkenshouders krijgen dan alsnog de tijd om zich voor te bereiden op de regeling, voordat deze opengesteld zal worden.

Verminderen geuroverlast veedichte gebieden

Via de saneringsregeling kunnen varkenshouders subsidie krijgen om hun bedrijf te beëindigen.

Het doel van de regeling is het op korte termijn verminderen van geuroverlast in veedichte gebieden. Bedrijven die de meeste geuroverlast veroorzaken, komen het eerst in aanmerking voor de regeling. De subsidieregeling bestaat uit uit een financiële vergoeding voor de varkensrechten en anderzijds een subsidie voor het waardeverlies van de stallen. Het Rijk stelt € 180 miljoen beschikbaar voor de regeling.

Gesprekken met Europese Commissie constructief

Het ministerie is in mei begonnen met gesprekken met de Commissie over de staatssteuntoets. ‘Dit is een zorgvuldig besluitvormingsproces binnen de Europese Commissie dat veel tijd kan kosten”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Een specifieke inhoudelijke reden voor de vertraging in het proces is volgens het ministerie niet aan te wijzen. “De contacten met de Europese Commissie verlopen in goede, constructieve sfeer”, aldus de woordvoerder. Er is geen sprake van een aanpassing van de regeling om deze goedgekeurd te krijgen, laat het ministerie weten.

POV: geen zorgen over Brussel

De POV vindt het erg jammer dat het proces in Brussel is vertraagd. Het collectief van varkenshouders maakt zich geen zorgen over de uitkomst van de onderhandelingen.