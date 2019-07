Wallonië sluit nieuw gebied van 7.000 hectare bos af

De Waalse minister René Collin heeft vrijdag 28 juni een gebied van 7.000 hectare bosgebied afgesloten in verband met de vondst van nieuwe, met Afrikaanse varkenspest (AVP) besmette wilde zwijnen. Dit meldt Vilt.

Het nieuwe gebied ligt in het zuidoosten van de provincie Luxemburg, waarmee het bestaande toezichtsgebied verder naar de grens met buurland Luxemburg wordt uitgebreid.

Collin noemt in diverse Belgische media de vindplaats van nieuwe, besmette karkassen een nieuwe, relatief belangrijke haard. Het besluit gaat vandaag in en duurt minstens tot 14 september. In het afgesloten gebied is elk verkeer verboden. Er worden systematische zoekacties naar karkassen georganiseerd. Daarnaast wordt in het totale toezichtsgebied van bijna 20.000 hectare actief op zwijnen gejaagd. Wat Collin betreft wordt de doelstelling ‘geen zwijnen’ tot 31 december gehandhaafd.

In Wallonië zijn tot en met 24 juni 3.166 wilde zwijnen geanalyseerd, daarvan bleken er 823 besmet te zijn met het AVP-virus.