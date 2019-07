Varkens turf verstrekken blijft toegestaan

IKB-Varken blijft het gebruik van turf in de varkenshouderij toestaan. Dat laat de certificeringsinstantie Kiwa CMR desgevraagd weten.

Het voeren van turf staat ter discussie. Aanleiding is dat vleesverwerker Vion in 2017 varkens moest afkeuren waarin het Mycobacterium avium vond. Deze varkens kregen in het kraamhok het turf-additief MS ferro feed van MS Schippers om biggen oraal ijzer te verstrekken. In een partij turf heeft de bewuste bacterie gezeten.

Richtlijnen gebruik turf eind 2017 aangepast

Certificeerder voor de voersector, GMP+, heeft eind 2017 de richtlijnen aangepast voor het gebruik van turf. Turf staat nog steeds opgenomen als voedermiddel op de GMP+-lijst. Maar het product moet wel zijn gezeefd om onzuiverheden te verwijderen en gehygiënseerd om bacteriën te doden. Tenslotte schrijft GMP+ een eindinspectie van het product voor om te controleren of er schadelijke bacteriën in zitten.

Vion ontraadt varkenshouders gebruik turf

Desondanks blijft Vion varkenshouders het gebruik van turf afraden. Turf en compost passen niet in de varkenshouderij, zei het bedrijf 2 jaar geleden al. De vleesverwerker ziet het liefst dat IKB-Varken en GMP+ die opvatting overnemen. Vion vindt momenteel geen bijzonderheden aan de slachtlijn in relatie tot turf, laat het bedrijf weten.

Turf ontdoen van schadelijke bacteriën

Hoewel turf volgens MS Schippers een positief effect heeft op het dierenwelzijn en de darmgezondheid van biggen, brengt Schippers het product voorlopig niet opnieuw op de markt. Volgens directeur Mark Schippers zijn er technieken om turf te ontdoen van schadelijke bacteriën, maar is meer onderzoek nodig om de werking hiervan te onderbouwen. Schippers: “We komen pas weer op de markt met turf als dit aantoonbaar veilig is voor het gebruik in de varkenshouderij.”