ProtiWanze uiterst constant en aantrekkelijk

Het tarwegistconcentraat (TGC) ProtiWanze is zeer constant van samenstelling en voederwaarde.

Het is de best bekendstaande TGC in de markt. Dat stelde nutritionist Engelbert Heutink van ForFarmers tijdens een bijeenkomst om het 10-jarig bestaan van het co-product te vieren.

Belangrijkste parameters wekelijks bepaald

De belangrijkste parameters als drogestof-, ruweiwit- en zoutgehalte worden wekeliijks bepaald door zowel de producent als de 6 dealers van het natte voeder voor rundvee en varkens. Andere gehalten en voederwaarden worden 2-wekelijks tot jaarlijks bepaald of berekend. Daaruit blijkt dat er in de afgelopen 10 jaar slechts een zeer geringe spreiding is. “De Ew van ProtiWanze is continu 1,29 geweest, het drogestofgehalte varieerde nauwelijks door de tijd en het ruw-eiwitgehalte en de eiwitkwaliteit zijn zeer constant”, aldus Heutink.

Minimale spreiding

De spreiding is volgens de nutritionist voor een vochtig co-product minimaal. Zo komt tweederde van de duizenden analyses uit op een drogestofgehalte tussen 25.3 en 27,3%, en het ruweiwitgehalte tussen 28,4 en 30,4%. Ook voor vetzuren en aminozurenopbouw is de spreiding marginaal.

Laagste bruto en het hoogste verteerbare fosforgehalte

Het product is niet alleen vanwege de nagenoeg constante samenstelling interessant. De verhouding eiwit versus energie is meer in balans dan bij alternatieven als soja-, raap- of zonnebloemenschroot. De aminozuursamenstelling is passend en de darmverteerbaarheid ervan is hoog. Daarbovenop heeft ProtiWanze van alle tarwegistconcentraten in de Nederlandse markt heeft het de laagste bruto en het hoogste verteerbare fosforgehalte. “Dat tikt door in de mestboekhouding”, aldus Heutink.

Voordeel

Bij opname van ProtiWanze in vleesvarkensrantsoenen wordt veelal een gemiddelde van 12% van de droge stof gehanteerd. Onder de huidige voerprijzen levert dat een voordeel op van circa 77 cent per 100 kilo (op basis van mengvoer, 88% drogestof). Bij een maximaal opneenmbaar percentage van 17% loopt het voordeel op tot € 1,02 per 100 kilo.