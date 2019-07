POV verwacht weinig problemen van Mercosur

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) verwacht niet dat het op handen zijnde Mercosur-akkoord grote invloed krijgt op de Nederlandse varkensmarkt.

Er is nu nauwelijks handel met de Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay en dat heeft voor die landen ook geen prioriteit. Vanuit de Europese Unie wordt momenteel 20.000 ton varkensvlees naar de 4 Zuid-Amerikaanse landen geëxporteerd. Met het handelsakkoord blijft de EU van deze export verzekerd. Tegelijkertijd blijft er een beperking bestaan op de import van Zuid-Amerikaans varkensvlees. Er mag vanaf het moment dat het verdrag van kracht wordt in 6 jaar tijd 25.000 ton ingevoerd worden met de eis dat dit vlees vrij van de groeibevorderaar ractopamine moet zijn.

Verdringingseffect

De Zuid-Amerikaanse landen mogen dan een beperkte handelspartner voor varkensvlees zijn, op het gebied van rund- en pluimveevlees zijn ze een grotere speler. Het is volgens de POV nog te vroeg om wat te kunnen zeggen over een mogelijk verdringingseffect door goedkoper rundvlees of pluimveevlees. Dat is geheel afhankelijk van het soort product dat er ingevoerd wordt en hoe dat varkensvlees kan vervangen.