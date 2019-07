POV heeft AVV-aanvraag voor onderzoeksagenda ingediend

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) wil dat ook varkenshouders die niet aangesloten zijn bij de POV een financiële bijdrage leveren aan de onderzoeksagenda 2017-2020.

Hiertoe heeft de POV een verzoek ingediend bij de Minister van LNV voor een Algemeen verbindend verklaring (AVV) van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan. De internetconsultatie van de AVV-aanvraag is op 3 juli opengesteld en eindigt op 31 juli 2019. Via de internetconsultatie kan door iedereen gereageerd worden op het voorstel.

Verplichte bijdrage

Als de AVV toegekend wordt dan zijn ook niet bij de POV aangesloten varkenshouders verplicht zich te registreren bij de POV en om voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 financieel bij te dragen aan de onderzoeksagenda van de Nederlandse varkenshouderij.

Het verzoek voor de AVV heeft betrekking op de Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017-2020 dat de POV heeft opgesteld en op 4 separate onderzoeksprojecten.

Benodigd budget

Voor de uitvoering van de Onderzoeksagenda is een benodigd budget begroot van € 816.353. Dit bedrag zal door de sector en varkenshouders bijeen gebracht moeten worden. De financiële bijdrage zal op basis van een nge-systematiek, per diersoort, berekend worden, waarbij de bijdrage voor zowel POV leden als niet-POV leden gelijk is.