Meer dode wilde zwijnen op de Veluwe

Op de Veluwe zijn er dit jaar, tot half juni meer dode wilde zwijnen gevonden dan gemiddeld.

De meeste dode wilde zwijnen waren in goede conditie. Bij geen van deze zwijnen is Afrikaanse varkenspest (AVP) of Klassieke varkenspest (KVP) aangetroffen. Een aantal zwijnen is uitgebreid onderzocht en naast een geval van bacteriële longontsteking is er voor de overige dieren geen oorzaak gevonden. Varkensziekten en gifstoffen zijn uitgesloten als doodsoorzaak.

Vroege signalering AVP

Gemiddeld ontvangt Faunabeheer Gelderland jaarlijks 20 meldingen van dood gevonden wilde zwijnen, dit jaar waren er tot half juni 60 meldingen binnengekomen. Voor een vroege signalering van AVP is er door de overheid in samenwerking met betrokken instanties een protocol opgesteld. Alle dood gevonden wilde zwijnen waarbij geen duidelijke doodsoorzaak is worden beschouwd als AVP-verdacht en worden bemonsterd.