Grotere saldo’s zeugen- en vleesvarkenshouderij

De uitbraak van Afrikaanse varkenspest heeft een positieve uitwerking op de Nederlandse varkenshouderij. De berekende saldo’s voor de zeugen- en vleesvarkenshouderij waren in mei beduidend groter dan die van dezelfde maand vorig jaar. Dit blijkt uit een overzicht van Agrimatie, opgesteld door Wageningen Economic Research.

Het saldo voor een gestandaardiseerd vleesvarkensbedrijf met 2.200 vleesvarkens lag met € 15.298 € 7.400 hoger dan in mei 2018. Voor een gestandaardiseerd zeugenbedrijf met 800 zeugen bedroeg het berekende saldo € 61.658, ruim een verdubbeling van de € 28.916 van mei 2018. Het twaalfmaands gemiddelde voor vleesvarkensbedrijven ligt met € 149.987 inmiddels boven het langjarig gemiddelde van € 138.965.

De grotere marges voor vleesvarkenshouders komen door de 27% hogere opbrengstprijs als gevolg van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in China. Door het wegvallen van de eigen productie importeert China meer. Met als gevolg dat de Nederlandse prijzen in april al 25 cent hoger lagen dan in maart en in mei met nog eens 5 cent stegen.

Biggenprijzen en voerkosten liggen hoger dan een jaar geleden

Tegenover de hogere opbrengstprijzen staan wel hogere biggenprijzen. Gespeende biggen zijn met gemiddeld € 64 zo’n 40% duurder dan een jaar eerder. De hogere biggenprijzen zijn gunstig voor het saldo van zeugenhouders. De biggenprijzen hebben wel een minder gunstige keerzijde: het verhoogt de prijzen voor opfokzeugen.

De voerkosten liggen 5% hoger dan vorig jaar, wat neerkomt op een bedrag van bijna € 2.000; wel laten de voerprijzen sinds februari een daling zien.

Ondanks de verbeterde resultaten blijft het voortschrijdend twaalfmaands gemiddelde met € 200.760 ver achter bij het langjarig gemiddelde dat op € 312.199 is gesteld.