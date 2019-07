Countus verwacht goedkeuring aanvragen opkoopregeling

Countus Accountants en Adviseurs verwacht dat heel veel, mogelijk alle aanvragen voor de opkoopregeling worden toegekend.

Dit vertelde ondernemersadviseur Jan van der Haar dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de naderende opkoopregeling in de varkenshouderij: “De overheid zal zeker na de PAS-uitspraak deze kans niet voorbij laten gaan om zo de stikstofdepositie te verlagen.” Ook bij de voorwaarde ‘permanent gebruik van de stallen in de afgelopen 5 jaar’ ziet de adviseur een kans voor vleesvarkenshouders die bijvoorbeeld door ziekte of andere urgente reden een tijdje geen biggen hebben opgelegd. Hij zou bedrijven toch adviseren in te schrijven omdat er aanwijzingen zijn dat ook dergelijke bedrijven aanvragen van dergelijke bedrijven gehonoreerd gaan worden.

Geurscore

De regeling gaat op 15 augustus open en sluit op 30 september. Een kort tijdsbestek om te beslissen, stelt Van der Haar. Toch kunnen varkenshouders tot het eind van de regeling de tijd nemen om te beslissen, het gaat niet om volgorde van binnenkomst maar om de geurbelasting. Bedrijven met de grootste belasting gaan voor. Die geurscore tikt voor vleesvarkens harder door dan voor zeugenbedrijven, al hebben de adviseurs wel het gevoel dat de overheid wel coulant gaat zijn voor bedrijven die verder van hun buren afliggen.

80% van varkensrechten

Voor de opkoopregeling moeten varkenshouders minstens 80% van hun varkensrechten inleveren tegen de actuele marktwaarde. Dit geeft volgens Van der Haar lichte onrust in de markt. Met name in het Zuiden is er een iets prijsopdrijvend effect omdat varkenshouders zich willen indekken. Een deel van de bedrijven heeft rechten geleaset en zal bij deelname eerst tot 80% van zijn rechten bij moeten kopen.